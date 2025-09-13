Auto-cross Montauban-de-Bretagne
Dans le cadre du challenge de l’ouest a lieu l’auto-cross de Montauban de Bretagne au circuit de la ville Thual.
L’OCM sports mécaniques organise cette compétition tout le week-end du 13 et 14 septembre dès samedi 8h.
Restauration et buvette sur place. .
Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 41 12 35
