Auto-cross Montauban-de-Bretagne

Auto-cross Montauban-de-Bretagne samedi 13 septembre 2025.

Auto-cross

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre du challenge de l’ouest a lieu l’auto-cross de Montauban de Bretagne au circuit de la ville Thual.

L’OCM sports mécaniques organise cette compétition tout le week-end du 13 et 14 septembre dès samedi 8h.

Restauration et buvette sur place. .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 41 12 35

