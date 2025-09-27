Auto-Défense personnelle salle des fêtes Chaniers

Auto-Défense personnelle salle des fêtes Chaniers samedi 27 septembre 2025.

Auto-Défense personnelle

salle des fêtes 2 rue des sables Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

conférence sur le thème :



Auto-Défense personnelle



avec échanges sur les Notions de base

.

salle des fêtes 2 rue des sables Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 80 71 cercleamateurscuriosites@gmail.com

English :

conference on



Personal self-defense



with exchanges on the basics

German :

konferenz zum Thema



Persönliche Selbstverteidigung



mit Austausch über die Grundbegriffe

Italiano :

conferenza su



Autodifesa personale



con discussioni sulle basi

Espanol :

conferencia sobre



Autodefensa personal



con debates sobre los aspectos básicos

L’événement Auto-Défense personnelle Chaniers a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge