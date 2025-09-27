Auto-Défense personnelle salle des fêtes Chaniers
Auto-Défense personnelle salle des fêtes Chaniers samedi 27 septembre 2025.
Auto-Défense personnelle
salle des fêtes 2 rue des sables Chaniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
conférence sur le thème :
Auto-Défense personnelle
avec échanges sur les Notions de base
.
salle des fêtes 2 rue des sables Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 80 71 cercleamateurscuriosites@gmail.com
English :
conference on
Personal self-defense
with exchanges on the basics
German :
konferenz zum Thema
Persönliche Selbstverteidigung
mit Austausch über die Grundbegriffe
Italiano :
conferenza su
Autodifesa personale
con discussioni sulle basi
Espanol :
conferencia sobre
Autodefensa personal
con debates sobre los aspectos básicos
L’événement Auto-Défense personnelle Chaniers a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge