Auto massage Abhyanga MJC Héritan Mâcon

Auto massage Abhyanga

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Issu du massage traditionnel de l’Inde, apprenez un rituel simple et agréable, pour vous masser ensuite chez vous, pour relâcher les tensions, apaiser les douleurs, diminuer le stress…

Animé par Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

