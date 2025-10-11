Auto massage Abhyanga MJC Héritan Mâcon
Auto massage Abhyanga MJC Héritan Mâcon samedi 11 octobre 2025.
Auto massage Abhyanga
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Issu du massage traditionnel de l’Inde, apprenez un rituel simple et agréable, pour vous masser ensuite chez vous, pour relâcher les tensions, apaiser les douleurs, diminuer le stress…
Animé par Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
English : Auto massage Abhyanga
German : Auto massage Abhyanga
Italiano :
Espanol :
L’événement Auto massage Abhyanga Mâcon a été mis à jour le 2025-10-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès