Auto-massage Abhyanga MJC Héritan Mâcon

Auto-massage Abhyanga

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

2026-01-24

L’Ayurveda est une médecine holistique venue d’Inde et un art de vivre ancestral qui vise à harmoniser le corps, l’esprit et l’environnement. Initiez-vous à un rituel de massage simple et agréable, issu de la tradition indienne, pour relâcher les tensions, apaiser les douleurs et réduire le stress au quotidien. Huile de sésame offerte et protocole fourni. Venir en tenue confortable et avec une serviette de bain.

Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .

