Auto Moto Rétro Matzenheim

Auto Moto Rétro Matzenheim dimanche 7 septembre 2025.

Auto Moto Rétro

rue Chanoine E. Mertian Matzenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Rassemblement de véhicules anciens dans la cour du collège, tout au long de la journée.

Rencontre et exposition de véhicules vintages.

Ambiance musicale.

Restauration assurée par le Comité des fêtes.

Notre tombola traditionnelle 1 Solex 3800 a gagner ! .

rue Chanoine E. Mertian Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 15 79 89 mairie@matzenheim.fr

English :

Gathering of old vehicles in the courtyard of the college, throughout the day.

German :

Treffen von Oldtimern im Hof des Collège, den ganzen Tag über.

Italiano :

Raduno di veicoli d’epoca nel cortile della scuola per tutta la giornata.

Espanol :

Concentración de vehículos antiguos en el patio de la escuela durante todo el día.

