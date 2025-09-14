Auto Moto Rétro Sauternes

Auto Moto Rétro Sauternes dimanche 14 septembre 2025.

Auto Moto Rétro

Château Filhot Sauternes Gironde

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Venez assister à un rassemblement de véhicules anciens et de motos de prestige dans le magnifique parc du Château Filhot à Sauternes.

Journée organisée en faveur des enfants en difficulté.

Restauration sur place. .

Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 20 37 12 kiwanis.barsac.sauternes@gmail.com

English : Auto Moto Rétro

German : Auto Moto Rétro

Italiano :

Espanol : Auto Moto Rétro

L’événement Auto Moto Rétro Sauternes a été mis à jour le 2025-08-21 par La Gironde du Sud