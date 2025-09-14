Auto Moto Rétro Sauternes
Auto Moto Rétro Sauternes dimanche 14 septembre 2025.
Auto Moto Rétro
Château Filhot Sauternes Gironde
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Venez assister à un rassemblement de véhicules anciens et de motos de prestige dans le magnifique parc du Château Filhot à Sauternes.
Journée organisée en faveur des enfants en difficulté.
Restauration sur place. .
Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 20 37 12 kiwanis.barsac.sauternes@gmail.com
English : Auto Moto Rétro
German : Auto Moto Rétro
Italiano :
Espanol : Auto Moto Rétro
L’événement Auto Moto Rétro Sauternes a été mis à jour le 2025-08-21 par La Gironde du Sud