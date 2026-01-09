Auto rénovation accompagnée de votre logement

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Si vous avez un projet d’auto rénovation énergétique de votre logement, partagez un moment avec des connaisseurs qui pourront vous guider dans vos démarches et réflexions

Vous avez un projet d’auto rénovation énergétique de votre logement et avez besoin d’accompagnement sur les choix des matériaux ou la manière dont vous y prendre ? Partagez un moment avec des fins connaisseurs qui pourront vous guider dans vos démarches et réflexions. Il sera possible (selon chantier existant) de visiter une rénovation en cours.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. En partenariat avec la Médiathèque de Sélestat et Alter Alsace Energies. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

English :

If you’re planning to renovate your own home to save energy, share a moment with experts who can guide you through the process

L’événement Auto rénovation accompagnée de votre logement Sélestat a été mis à jour le 2026-01-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme