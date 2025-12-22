Auto Rétro Prestige Route du Col de la Croix Fry Manigod

Auto Rétro Prestige

Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Rassemblement de véhicules anciens de plus de 30 ans et/ou de prestige. Organisé par L’amicale Jeep La Croix-Fry.

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Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 12 32 69 jeepmanigod@gmail.com

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English :

A gathering of classic cars over 30 years old and/or luxury vehicles. Organised by the Jeep La Croix-Fry Club.

L’événement Auto Rétro Prestige Manigod a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Manigod