Auto Rétro Prestige Route du Col de la Croix Fry Manigod
Auto Rétro Prestige Route du Col de la Croix Fry Manigod dimanche 16 août 2026.
Auto Rétro Prestige
Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Rassemblement de véhicules anciens de plus de 30 ans et/ou de prestige. Organisé par L’amicale Jeep La Croix-Fry.
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Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 12 32 69 jeepmanigod@gmail.com
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English :
A gathering of classic cars over 30 years old and/or luxury vehicles. Organised by the Jeep La Croix-Fry Club.
L’événement Auto Rétro Prestige Manigod a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Manigod