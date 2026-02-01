Auto rétro, rassemblement de véhicules anciens Vieux Port Pornic

Auto rétro, rassemblement de véhicules anciens

Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-22 2026-05-24 2026-06-28 2026-09-19 2026-10-25 2026-11-22

Exposition mensuelle (selon calendrier, le 4ème dimanche de chaque mois, hors juillet et août) de véhicules anciens, d’un âge minimum de 30 ans, présentée par l’association Auto Rétro Pornic.



L’association Auto Rétro Pornic a été créée le 12 avril 2015 par des passionnés de véhicules anciens. Basée sur la commune de Pornic en Loire Atlantique (44), elle rassemble les amoureux de voitures de caractère d’un âge respectable entretenues dans les règles de l’art.

Bonne humeur et courtoisie de rigueur !

+33 6 08 65 21 10

English :

Monthly exhibition (according to calendar, on the 4th Sunday of each month, except July and August) of vintage vehicles, minimum age 30 years, presented by the Auto Rétro Pornic association.

