Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac samedi 27 septembre 2025.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-10-09 15:30:00
2025-09-27 2025-10-09
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, découvrez « Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix », documentaire diffusé sur ARTE.
Durée 10 minutes par épisode
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, discover « Auto-Tune: from Cher to PNL, the Photoshop of the voice », a documentary broadcast on ARTE.
Running time: 10 minutes per episode
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac entdecken Sie « Auto-Tune: von Cher bis PNL, das Photoshop der Stimme », eine auf ARTE ausgestrahlte Dokumentation.
Dauer: 10 Minuten pro Episode
Italiano :
Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, scoprite « Auto-Tune: da Cher a PNL, il Photoshop della voce », un documentario trasmesso su ARTE.
Durata: 10 minuti per episodio
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, descubra « Auto-Tune: de Cher a PNL, el Photoshop de la voz », un documental emitido en ARTE.
Duración: 10 minutos por episodio
