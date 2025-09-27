Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac samedi 27 septembre 2025.

Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-10-09 15:30:00

2025-09-27 2025-10-09

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, découvrez « Auto-Tune de Cher à PNL, le Photoshop de la voix », documentaire diffusé sur ARTE.

Durée 10 minutes par épisode

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, discover « Auto-Tune: from Cher to PNL, the Photoshop of the voice », a documentary broadcast on ARTE.

Running time: 10 minutes per episode

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac entdecken Sie « Auto-Tune: von Cher bis PNL, das Photoshop der Stimme », eine auf ARTE ausgestrahlte Dokumentation.

Dauer: 10 Minuten pro Episode

Italiano :

Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, scoprite « Auto-Tune: da Cher a PNL, il Photoshop della voce », un documentario trasmesso su ARTE.

Durata: 10 minuti per episodio

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, descubra « Auto-Tune: de Cher a PNL, el Photoshop de la voz », un documental emitido en ARTE.

Duración: 10 minutos por episodio

