Autobiographie de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes

Autobiographie de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 16:00 – 18:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) Tout public

Mathieu Simonet, en résidence au musée le temps de l’exposition, invite le public à écrire un souvenir personnel en lien avec la pluie. Selon un protocole d’écriture très simple, devant les oeuvres de l’exposition ou non, chacun réveillera en lui un moment de son histoire pour en laisser une trace au musée.Le travail de Mathieu Simonet se situe à la frontière de la littérature et de la performance. Depuis plus de 20 ans, il crée des « dispositifs » pour inciter le maximum de personnes à se sentir légitimes à écrire. Fondateur de la Journée internationale des nuages le 29 mars, il accompagne la programmation de l’exposition et rencontre les publics à différents moments. Deux premiers ateliers sont programmés dès le début de l’exposition.Durée : 2h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2223452636020400093