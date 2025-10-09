Autobiographie d’un poulpe La Centrifugeuse UPPA Pau

Autobiographie d’un poulpe La Centrifugeuse UPPA Pau jeudi 9 octobre 2025.

Autobiographie d’un poulpe

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Création 2025 d’après la nouvelle éponyme de Vinciane Despret tout public à partir de 10 ans durée 90 mn

Dans un futur indéterminé, afin d’élucider l’énigme d’un texte tracé à l’encre de poulpe retrouvé sur des débris de poterie au fond de la mer, Sarah Buono, une jeune scientifique, part à la rencontre d’une communauté au sein de laquelle des enfants symbiotes, les symenfants, sont éduqués à percevoir le monde depuis la perspective qu’en ont les poulpes.

Sa rencontre avec Ulysse, un symenfant de 15 ans, désigné pour l’accompagner dans son enquête, va bouleverser ses certitudes.

Au travers d’un dispositif singulier mêlant théâtre polymorphe, suspension aérienne et musique, la Cie Vivement qu’on se barre sur Mars s’empare de cette fiction de Vinciane Despret qui nous propose, depuis les ruines du capitalocène, un basculement sensible et nécessaire de nos rapports au vivant. .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

English : Autobiographie d’un poulpe

German : Autobiographie d’un poulpe

Italiano :

Espanol : Autobiographie d’un poulpe

L’événement Autobiographie d’un poulpe Pau a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau