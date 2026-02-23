AUTOCAMPER (UK) + POKETT (FR) Bloom Pop Brewpub Saint-Jacques-de-la-Lande Samedi 7 mars, 20h00 Prix libre et conscient

Des Pies Chicaillent présente Autocamper (Pop, UK) + Pokett (Folk Pop, FR)

### Pokett (Folk Pop, FR)

Né dans les rues et les cafés de Paris, Pokett est un chouette projet musical piloté par Stéphane Garry et une belle bande de chachoux. Le groupe bricole une pop folk délicate, parfois indie, parfois folk rock, mais toujours tissée en architectures complexes.

Chez Pokett, les influences d’Elliott Smith, Jim O’Rourke, Wilco ou Teenage Fanclub sont bien là, mais revisitées et servies avec une touche personnelle bien coolos bananos.

Album après album, Pokett continue de faire des chansons sincères et nuancées.

### Autocamper (Pop, UK)

Originaire de Manchester, Autocamper se définit – c’est dans sa bio – comme « une antipode pop parfaite au prévisible machisme post-punk » qui fait aujourd’hui l’ordinaire de la production indie de sa ville. Ses racines sont à chercher plus au nord du Royaume-Uni, dans la fascinante scène de Glasgow née dans les années 1980 autour d’Orange Juice, des Pastels ou des Vaselines. Ou plus au sud, dans l’artisanat pop, fait de sincérité, de positivité et d’inclusivité, des productions Sarah Records.

Hyper référencée, hyper mélodique mais aussi hyper fraîche, la musique d’Autocamper est portée par les voix complices de Jack Harkins (guitare) et Niamh Purtill (claviers), accompagnées d’une section rythmique digne des meilleurs groupes de jangle pop, avec Harry Williams à la basse et Arthur Robinson à la batterie.

Son dernier album en date, *What Do You Do All Day?*, enregistré à Glasgow (pas un hasard !) est sorti en juillet 2025. Ca va être pop, ça va être joie !

