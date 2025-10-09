Autochtonie des Amériques Centre culturel canadien à Paris Paris

Autochtonie des Amériques Centre culturel canadien à Paris Paris jeudi 9 octobre 2025.

« Autochtonies des Amériques » reflète la diversité des histoires, des traditions et des formes d’art et souhaite contribuer à une meilleure reconnaissance des voix autochtones dans le paysage cinématographique et culturel international.

Ce programme, présenté lors de la 43eme édition du Festival International du Film sur l’Art de Montréal (FIFA), est élaboré par le FIFA, en collaboration avec le festival Fotogenia (Mexique), Dart (Chili) et ARCA International Festival of Films on Arts (Uruguay). Depuis 43 ans, Le FIFA se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l’art et des arts médiatiques au Canada.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la tournée internationale automnale du FIFA à la National Gallery de Singapour, la Fondation de la Caixa à Barcelone, au Palais Grassi à Venise et au Centre culturel canadien à Paris.

En présence de Mercedes Sader, co-créatrice de ce programme, directrice du festival ARCA en Uruguay et Andreina Aveledo, programmatrice au Festival international du film sur l’art de Montréal.

Programmation (Durée 70 minutes ) :

Mobilize de Caroline Monnet – 2015, Canada, 3′

Caroline Monnet se sert des archives de l’Office National du Film du Canada pour proposer un exaltant voyage qui nous emmène du Grand-Nord jusqu’au Sud urbain. L’œuvre fait ressortir la tension entre les modes de vie traditionnelle et moderne que vivent les Premières Nations.

Tahnaanooku’ de Justin Deegan – 2024, États Unis, 6′

Tahnaanooku’ est une œuvre pleine d’âme. Elle raconte l’histoire, l’identité et la connexion des peuples autochtones avec la rivière Missouri, la terre, le feu et les animaux.

Hïkt Nähs Vhïn(Terre) de Irais Fernàndez – 2018, Mexique, 3′

Hïkt nähs vhïn est un court-métrage qui reflète la relation d’une communauté avec la terre (la mère) et la manière dont celle-ci se transforme à l’arrivée d’êtres étranges.

Ajá (Eau) de Dennis Lòpez – 2023, Mexique, 5′

Ajá signifie ​“eau” en langue chontal de Oaxaca. Cet essai explore et réinterprète la cérémonie mystique de demande de pluie du peuple chontal.

Interior da terra de Bianca Dacosta – 2022, Brésil, 17′

Interior da terra est comme une exploration du ciel jusqu’aux entrailles de la forêt. C’est un voyage qui conduit à la traversée des strates vers l’intérieur du sol. Elle démontre les questions politiques profondes dans un récit historique et actuel sur la destruction de la forêt amazonienne et de son peuple d’origine.

Uvi isipò d’ Arra Hué – Uruguay, 19′

Uví isipó est un poème, une prière, écrit par Arra Hué dans une langue autochtone du Sud du monde. Il a été publié le 11 avril, date à laquelle le général Rivera, en 1831, a perpétré le massacre de Salsipuedes contre ces peuples. Métisse, brésilienne et uruguayenne, Arra Hué écrit ce texte qui donne vie à la parole et à la cosmovision d’un peuple qui continue encore aujourd’hui à lutter pour sa reconnaissance. L’Uruguay est en effet l’un des seuls deux pays du continent américain à ne pas reconnaître l’existence de peuples autochtones.

Tray tray KO de Seba Calfuqueo – 2022, Chili, 6´

Le travail est centré sur l’idée du trayenko (cascade) dans la cosmovision mapuche. Le trayenko est un espace vital et sacré pour de nombreuses pratiques du peuple mapuche ; le flux de l’eau, en particulier celui du trayenko, revêt une importance primordiale et est lié au lawen – les plantes médicinales qui poussent près des cours d’eau.

Tralkan Küra/​Piedra Trueno de Francisco Huichaqueo – 2023,Chili, 10′

Les pierres peuvent avoir une vie pratique sous la forme d’une hache, d’un maillet, d’un mortier, mais elles ont aussi d’autres vies mystérieuses.

Le CCC vous invite à découvrir « Autochtonie des Amériques », un programme de courts métrages présentant la richesse et la diversité des créations cinématographiques issues des communautés autochtones à travers le continent américain.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T20:00:00+02:00_2025-10-09T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/autochtonie-des-ameriques/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien