AutoConsommation Collective (ACC) : mutualiser pour simplifier la gestion ! En ligne Lutterbach Lundi 11 mai, 12h00 gratuit

Ce Dej’EnR propose d’explorer la piste concrète de mutualiser la gestion des opérations d’ACC, dans une PMO à l’échelle du territoire !

La gestion des opérations d’AutoConsommation Collective (ACC) peut parfois freiner le montage de projets : complexité administrative, suivi des flux, coordination des acteurs… autant d’éléments qui demandent du temps et des ressources.

Ce Dej’EnR propose d’explorer la piste concrète de mutualiser la gestion des opérations d’ACC, dans une PMO à l’échelle du territoire ! Quels dispositifs existent déjà ? Comment mettre en place ce type de structure sur votre territoire ?

À cette occasion, deux retours d’expérience viendront nourrir les échanges :

– Jacques Grondahl (SEM Terr’EnR) présentera la PMO territoriale pour accompagner les projets d’ACC.

– Quentin Bouré (Territoire d’Énergie Alsace) présentera la PMO développée par le syndicat d’énergie, notamment à travers la démarche Alsace Synergie.

Un temps d’échanges permettra également de partager vos retours d’expérience et vos questions !

**Déroulé des Déj’EnR :**

30 minutes de présentation

20 minutes de questions/réponses pour échanger directement avec l’intervenant.

**Modalités de participation :**

• Gratuit / Sans inscription préalable

• Visio via Zoom, lien de connexion : [https://us02web.zoom.us/j/87250821849](https://us02web.zoom.us/j/87250821849)

_Les Déj’EnR sont des webinaires gratuits, mensuels et participatifs qui abordent des questions clés pour faciliter le développement des énergies renouvelables dans la région. Ouverts à tous. Un programme :_

_• Financé par Climaxion (porté par l’ADEME et la Région Grand Est) et par l’Union européenne_

_• Animé par les réseaux Générateurs Grand Est et GECLER, membre du réseau national Énergies Partagées_

_• Construit par les associations Alter Alsace Énergies, LER et ALE08_

Plus d’informations et webinaires précédents : [https://gecler.fr/dejenr/](https://gecler.fr/dejenr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-11T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-11T13:00:00.000+02:00

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https://gecler.fr/dejenr/

En ligne 4 rue maréchal Foch 68 460 LUTTERBACH Lutterbach 68460 Collectivité européenne d’Alsace



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