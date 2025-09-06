Autocross Trophée du Sud-Est Montmaur
Autocross Trophée du Sud-Est Montmaur samedi 6 septembre 2025.
Autocross Trophée du Sud-Est
Circuit Autocross Veynois Le Boutariq Montmaur Hautes-Alpes
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-06
Le circuit de l’autocross veynois accueil le trophée Sud-Est. Une course kartcross à venir regarder en famille ou entre amis !
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.
Circuit Autocross Veynois Le Boutariq Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 43 01 21 autocrossveynois@gmail.com
English :
The Veyn autocross circuit hosts the South-East Trophy. A kartcross race to watch with family and friends!
Refreshment bar and catering on site.
Free admission.
German :
Auf der Autocross-Strecke in Veynois findet die Südost-Trophäe statt. Ein Kartcross-Rennen, das Sie sich mit der Familie oder mit Freunden ansehen können!
Getränke und Speisen vor Ort.
Eintritt frei.
Italiano :
Il circuito di autocross di Veyn ospita il Trofeo Sud-Est. Una gara di kartcross da seguire con la famiglia e gli amici!
Ristoro e ristorazione in loco.
Ingresso libero.
Espanol :
El circuito de autocross de Veyn acoge el Trofeo del Sureste. Una carrera de kartcross para ver con la familia y los amigos
Refrescos y catering in situ.
Entrada gratuita.
L’événement Autocross Trophée du Sud-Est Montmaur a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme des Sources du Buëch