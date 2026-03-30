Autodéfense féministe à vélo Cosmopolis Nantes
Autodéfense féministe à vélo Cosmopolis Nantes dimanche 26 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 14:00 – 15:30
Gratuit : non 10 places – Sur inscription
Animation : Morgane PetiteauL’autodéfense cycloféministe permet de prévenir et de réagir face à des violences quelles qu’elles soient (physiques, verbales, psychologiques, etc.) que ce soit sur un vélo (électrique, handbike, cargo, avec des enfants, en ville, à la campagne, en voyage) ou autour du vélo (post accident, magasin, mécanique vélo, discussion).Jeux, exercices, discussions et mises en situation, dans un contexte chaleureux, encourageant et soutenant.Alors…. apporte ton vélo ! Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle/evenements/initiation-autedefense-feministe-a-velo
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