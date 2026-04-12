Autodéfense féministe à vélo, Cosmopolis, Nantes

Autodéfense féministe à vélo Dimanche 26 avril, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

10 places – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:30:00+02:00

Animation : Morgane Petiteau

L’autodéfense cycloféministe permet de prévenir et de réagir face à des violences quelles qu’elles soient (physiques, verbales, psychologiques, etc.) que ce soit sur un vélo (électrique, handbike, cargo, avec des enfants, en ville, à la campagne, en voyage) ou autour du vélo (post accident, magasin, mécanique vélo, discussion).

Jeux, exercices, discussions et mises en situation, dans un contexte chaleureux, encourageant et soutenant.

Alors…. apporte ton vélo !

Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle/evenements/initiation-autedefense-feministe-a-velo »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Atelier d’initiation pour poser ses limites, apprendre à réagir et se mettre en sécurité avec un vélo