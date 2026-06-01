Autofocus, FRAC Réunion, Saint-Leu

Autofocus Jeudi 1 octobre, 09h00 FRAC Réunion La Réunion

Accès libre et gratuit à la plateforme en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T07:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T07:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Porté par le Frac Réunion, conçu par l’artiste Tatiana Patchama, et développé par Femme Fatale studio, Autofocus est un outil de médiation innovant dédié à la photographie contemporaine et patrimoniale. Ce dispositif propose une expérience immersive et ludique qui lève le voile sur les coulisses de la fabrication des expositions à partir de collections photographiques d’institutions de référence.

Le parcours utilisateur s’articule autour de trois étapes clés : l’exploration des réserves, l’accrochage et la conception de l’affiche de son exposition.

Autofocus est conçu pour être déployé au plus près des publics dans des contextes variés (institutions culturelles, étalissement scolaires, en autonomie).

Lauréat France 2030, Autofocus permet de fédérer les collections photographiques de multiples institutions partenaires au sein d’une interface de médiation commune, optimisant ainsi les ressources et la visibilité des fonds pour un déploiement pédagogique à l’échelle nationale.

FRAC Réunion 6 Allee des Flamboyants, 97424 Saint-Leu, France Saint-Leu 97424 Le Cap Saint-Leu La Réunion La Réunion +262262218029 https://www.fracreunion.fr https://www.fracreunion.fr/la-programmation/ Le FRAC Réunion est installé à la Maison dite « Dussac » à Piton Saint-Leu. Autrefois maison de maître du domaine agricole, puis du directeur de l’usine sucrière, la maison accueille aujourd’hui la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain.

Les trois volets du projet artistique et culturel se développent autour de l’observation et de la description des phénomènes sociétaux et des civilisations en considérant les origines, les carrefours et les nouveaux paradigmes.

Porté par le Frac Réunion, conçu par l’artiste Tatiana Patchama, et développé par Femme Fatale studio, Autofocus est un outil de médiation innovant dédié à la photographie contemporaine et Ce propose…

© Frac Réunion