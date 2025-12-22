Autohypnose et exploration des états de conscience – Conférence de Kévin Finel Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 19:30 – 21:30

Gratuit : non 25€ / pers. Adultes

Autohypnose et exploration des états de conscience L’hypnose n’est pas un état. C’est un véhicule. Un moyen de déplacement qui permet d’explorer nos états de conscience comme on explore un territoire. Grâce à elle, il devient possible d’accéder à des parts de nous-mêmes qui restent, autrement, voilées ou inaccessibles. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, l’hypnose reste prisonnière de son image spectaculaire. Réduite à des numéros de scène ou à des clichés, elle en perd sa richesse, sa profondeur, sa véritable portée. Cette conférence propose un autre regard, un cheminement pour comprendre ce qu’est réellement l’expérience hypnotique : comment elle se construit, quels mécanismes elle mobilise, et surtout, à quoi elle sert. Qu’il s’agisse d’un outil thérapeutique, d’un levier de transformation, ou d’un chemin vers une meilleure connaissance de soi, l’hypnose ouvre un espace précieux. Un espace où l’on peut enfin rencontrer ce qui, en nous, demande à évoluer. Kévin Finel est praticien en hypnose, formateur et auteur. Il est le fondateur de l’ARCHE, principale école d’hypnose en Europe, et centre de recherche en Psychologie Cognitive et Neuroscience. Il a formé des milliers de praticiens à cette pratique et contribue à démystifier l’hypnose et à la faire reconnaître comme une approche sérieuse et scientifique. Il a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier « Faire la paix avec ses émotions » (Leduc, 2025) Une soirée vivante, expérientielle et profondément inspirante, pour explorer la conscience autrement.

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr 0671160457 https://www.helloasso.com/associations/les-rendez-vous-inspirants/evenements/les-rdv-inspirants-2026



Afficher la carte du lieu Sémaphore – Espace Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

