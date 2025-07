Automnales 2025 Coucy-le-Château-Auffrique

Les 6 et 7 septembre, la Communauté de communes vous convie à une nouvelle édition des Automnales, un événement incontournable dédié aux arts de la rue et à la créativité en plein cœur de Coucy-le-Château-Auffrique.

Durant deux jours, le Parc Lhermitte ainsi que les rues de la ville haute s’animent pour offrir un riche programme mêlant spectacles, concerts, animations et marché artisanal. Danse, acrobatie, jonglerie, théâtre burlesque, musique et bien d’autres disciplines viennent créer une atmosphère unique, pleine de poésie, d’énergie et d’émotion.

Ce temps convivial est une occasion privilégiée de découvrir des artistes talentueux dans des performances à la fois originales et accessibles, invitant petits et grands à vivre des instants magiques et des rencontres inattendues.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de partager des moments de convivialité autour des saveurs locales et de l’artisanat, renforçant le lien entre culture et territoire.

Venez nombreux partager ce moment de joie et de partage qui célèbre la richesse culturelle et la vitalité du territoire. 0 .

