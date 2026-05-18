AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 27 mai 2026.
Compagnie Gramma –
Automnales/Nu perdu/La Griffe
Chorégraphies de Christine GÉRARD
Interprètes : Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Claire Malchrowicz, Carole Quettier
Musiques : Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Paul Dessau, Hanns Eisler, Franz Schubert, Paul Hindemith et Béla Bartók ; Alain Marchal ; Seppuku, Marianne Faithfull et Keith Rowe
En lever de rideau Ballet pour Tam-tam et percussion par la classe de 3ème cycle de danse classique et La loquèle par la classe de 3ème cycle de danse contemporaine
Dans le cadre de la 2ème semaine de la danse du 26 au 30 mai 2026, organisation d’un spectacle de danse
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il vous appartient impérativement de réserver avec le lien ci-dessous :
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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