AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Compagnie Gramma –

Automnales/Nu perdu/La Griffe

Chorégraphies de Christine GÉRARD

Interprètes : Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Claire Malchrowicz, Carole Quettier

Musiques : Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Paul Dessau, Hanns Eisler, Franz Schubert, Paul Hindemith et Béla Bartók ; Alain Marchal ; Seppuku, Marianne Faithfull et Keith Rowe

En lever de rideau Ballet pour Tam-tam et percussion par la classe de 3ème cycle de danse classique et La loquèle par la classe de 3ème cycle de danse contemporaine

Dans le cadre de la 2ème semaine de la danse du 26 au 30 mai 2026, organisation d’un spectacle de danse

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il vous appartient impérativement de réserver avec le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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