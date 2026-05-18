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AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

AUTOMNALES / NU PERDU / LA GRIFFE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : <p>Il vous appartient <b>impérativement de réserver </b>avec le lien ci-dessous :</p>

Compagnie Gramma –

Automnales/Nu perdu/La Griffe
Chorégraphies de Christine GÉRARD
Interprètes : Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Claire Malchrowicz, Carole Quettier

Musiques : Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Paul Dessau, Hanns Eisler, Franz Schubert, Paul Hindemith et Béla Bartók ; Alain Marchal ; Seppuku, Marianne Faithfull et Keith Rowe

En lever de rideau Ballet pour Tam-tam et percussion par la classe de 3ème cycle de danse classique et La loquèle par la classe de 3ème cycle de danse contemporaine

Dans le cadre de la 2ème semaine de la danse du 26 au 30 mai 2026, organisation d’un spectacle de danse
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit

Il vous appartient impérativement de réserver avec le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


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