Automnales le bourg Saint-Maurice-des-Lions
dimanche 25 octobre 2026 · le bourg · Saint-Maurice-des-Lions
Informations pratiques
Saint-Maurice-des-Lions
Automnales
le bourg 7 route de Limoges Saint-Maurice-des-Lions Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Ce marché fondé sur l’Art et l’Esprit du Terroir aura lieu pour sa 32ème édition, comme chaque année, au sein d’une fête de village animée, dans le bourg de la commune.
.
le bourg 7 route de Limoges Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine automnalesaintmaurice@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This market, dedicated to the art and spirit of the region, will hold its 32nd edition—as it does every year—as part of a lively village festival in the town center.
L’événement Automnales Saint-Maurice-des-Lions a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine