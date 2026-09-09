Automnales le bourg Saint-Maurice-des-Lions

Informations pratiques

Saint-Maurice-des-Lions

Automnales

le bourg 7 route de Limoges Saint-Maurice-des-Lions Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Ce marché fondé sur l’Art et l’Esprit du Terroir aura lieu pour sa 32ème édition, comme chaque année, au sein d’une fête de village animée, dans le bourg de la commune.

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le bourg 7 route de Limoges Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine automnalesaintmaurice@gmail.com

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English :

This market, dedicated to the art and spirit of the region, will hold its 32nd edition—as it does every year—as part of a lively village festival in the town center.

L’événement Automnales Saint-Maurice-des-Lions a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine