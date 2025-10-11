Automne à la ferme à la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Une découverte ludique, pédagogique et savoureuse des producteurs de la Dordogne ! La ferme de la BonO’Venture vous ouvre les portes. Visite libre, dégustation et ateliers seront proposés.

Dans le cadre de l’Automne à la ferme, proposé par la Chambre d’agriculture de la Dordogne, découverte ludique, pédagogique et savoureuse des producteurs de la Dordogne.

Laetitia et Stéphane Bonnot éleveurs de chèvres laitières vous ouvrent les portes de leur ferme située à 5 kms de Rouffignac Saint Cernin. Découvrez la ferme de la Bon’O’Venture !

Elevage de chèvres laitières et transformation en fromages et savons au lait de chèvre.

Visite guidée de la chèvrerie, dégustation de fromages.

Balade avec les ânes de la ferme et ramassage de châtaignes (500 grs offert).

Réservation obligatoire. Tarif 6 €/ pers. Gratuit pour les moins de 3 ans. .

Les Landes de la Salvetat Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 39 31 09 laetitia.bonnot6@gmail.com

English : Automne à la ferme à la Bon’o’venture

A fun, educational and tasty way to discover Dordogne producers! The BonO’Venture farm opens its doors to you. Self-guided tours, tastings and workshops.

German : Automne à la ferme à la Bon’o’venture

Eine spielerische, pädagogische und schmackhafte Entdeckung der Erzeuger der Dordogne! Der Bauernhof BonO’Venture öffnet seine Türen für Sie. Freie Besichtigung, Verkostung und Workshops werden angeboten.

Italiano :

Un modo divertente, educativo e gustoso per scoprire i produttori della Dordogna! La fattoria BonO’Venture vi apre le sue porte. Visite gratuite, degustazioni e laboratori.

Espanol : Automne à la ferme à la Bon’o’venture

Una manera lúdica, pedagógica y sabrosa de descubrir a los productores de la Dordoña La granja BonO’Venture le abre sus puertas. Visitas gratuitas, degustaciones y talleres.

