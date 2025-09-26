Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport

Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport vendredi 26 septembre 2025.

Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve

Domaine de Grange Neuve 1030 route du Périgord Pomport Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Devenez vendangeur d’un jour !

Au programme

– Accueil au Domaine

…avec des sourires, du café et peut-être un peu de courage liquide* (on ne juge pas).

– Direction les vignes

Munis de sécateurs affûtés et d’une motivation ensoleillée, partez cueillir les précieux raisins de Monbazillac (un blanc liquoreux aussi doux que vos futurs souvenirs).

– Repas des vendangeurs

Parce qu’après l’effort… on mange, on boit*, et on se demande pourquoi on n’a pas commencé par là.

Accords mets et vins garantis — vos papilles vont nous dire merci.

– Visite de la cave

Retour au frais pour découvrir les coulisses de la vinification, sans avoir à porter de barriques (ouf). .

Domaine de Grange Neuve 1030 route du Périgord Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23 castaing@grangeneuve.fr

English : Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve

We invite you to a musical and gourmet evening, while enjoying the exceptional acoustics of our cellar, with a jazz concert by the Octohead group (medium band jazz) from the Conservatoire Départemental.

German :

Italiano :

Espanol : Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve

Le invitamos a disfrutar de una velada de música y gastronomía en la excepcional acústica de nuestra bodega, con un concierto de jazz a cargo del grupo Octohead (jazz de banda media) del Conservatorio Departamental.

L’événement Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve Pomport a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides