Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport

Automne à la ferme | Domaine de Grange Neuve
Domaine de Grange Neuve 1030 route du Périgord Pomport Dordogne
Devenez vendangeur d’un jour !
Au programme
– Accueil au Domaine
…avec des sourires, du café et peut-être un peu de courage liquide* (on ne juge pas).
– Direction les vignes
Munis de sécateurs affûtés et d’une motivation ensoleillée, partez cueillir les précieux raisins de Monbazillac (un blanc liquoreux aussi doux que vos futurs souvenirs).
– Repas des vendangeurs
Parce qu’après l’effort… on mange, on boit*, et on se demande pourquoi on n’a pas commencé par là.
Accords mets et vins garantis — vos papilles vont nous dire merci.
– Visite de la cave
Retour au frais pour découvrir les coulisses de la vinification, sans avoir à porter de barriques (ouf). .
Domaine de Grange Neuve 1030 route du Périgord Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23 castaing@grangeneuve.fr
