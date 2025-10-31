Automne à la ferme Halloween à la ferme de Rosalie Astaillac

Venez célébrer Halloween à la ferme de Rosalie avec une chasse aux bombons, un délicieux repas de la ferme suivi d’une soirée déguisée en musique des années 80

Repas sur réservation, planches et grignotage possible sans avoir réservé .

Michel Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 82 83

