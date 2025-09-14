Automne à la ferme « La ruche Martin » Montierchaume

Automne à la ferme « La ruche Martin »

559, chemin de la croix blanche Montierchaume Indre

A l’automne, les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme mettent en place une programmation spéciale avec des animations et des jeux inédits.

Dans l’Indre, 4 fermes vous accueillent pour vous partager leur passion et leur métier.

Découvrez le métier passionnant de l’apiculteur, au programme Visite des ruches, découverte de la miellerie, dégustation de miels. .

+33 2 54 26 08 91 laruchemartin@gmail.com

English :

In autumn, the farmers in the Bienvenue à la ferme network put on a special program of events and games.

In Indre, 4 farms welcome you to share their passion and profession.

German :

Im Herbst stellen die Landwirte und Landwirtinnen des Netzwerks Bienvenue à la ferme ein Sonderprogramm mit neuen Animationen und Spielen auf die Beine.

Im Departement Indre heißen Sie 4 Bauernhöfe willkommen, die ihre Leidenschaft und ihren Beruf mit Ihnen teilen.

Italiano :

In autunno, gli agricoltori della rete Bienvenue à la ferme organizzano un programma speciale di eventi e giochi.

Nella regione dell’Indre, 4 fattorie vi accoglieranno per condividere la loro passione e il loro lavoro.

Espanol :

En otoño, los agricultores de la red Bienvenue à la ferme organizan un programa especial de actos y juegos.

En la región de Indre, 4 granjas le recibirán para compartir su pasión y su trabajo.

