Automne à la ferme « Le rucher de la Salamandre »
ZI des Groges Le Blanc Indre
Samedi 2025-10-03 08:00:00
2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03
A l’automne, les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme mettent en place une programmation spéciale avec des animations et des jeux inédits
Dans l’Indre, 4 fermes vous accueillent pour vous partager leur passion et leur métier.
Venez découvrir les secrets de la transformation du miel et déguster nos délicieux miels lors de l’APIWEEK !
Au programme Visite de la miellerie, découverte de la transformation du miel, dégustation de miels. .
ZI des Groges Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 71 96 45 lerucherdelasalamandre@gmail.com
English :
In autumn, the farmers in the Bienvenue à la ferme network are putting on a special program of events and games:
In Indre, 4 farms welcome you to share their passion and profession.
German :
Im Herbst stellen die Landwirte und Landwirtinnen des Netzwerks Bienvenue à la ferme ein Sonderprogramm mit neuen Animationen und Spielen auf die Beine:
Im Departement Indre heißen Sie 4 Bauernhöfe willkommen, die ihre Leidenschaft und ihren Beruf mit Ihnen teilen.
Italiano :
In autunno, gli agricoltori della rete Bienvenue à la ferme organizzano un programma speciale di eventi e giochi:
Nella regione dell’Indre, 4 fattorie vi accoglieranno per condividere la loro passione e il loro lavoro.
Espanol :
En otoño, los agricultores de la red Bienvenue à la ferme organizan un programa especial de actos y juegos:
En la región de Indre, 4 granjas le recibirán para compartir su pasión y su trabajo.
