Automne à la ferme « Le rucher de la Salamandre »

ZI des Groges Le Blanc Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-03 08:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-03

A l’automne, les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme mettent en place une programmation spéciale avec des animations et des jeux inédits

Dans l’Indre, 4 fermes vous accueillent pour vous partager leur passion et leur métier.

Venez découvrir les secrets de la transformation du miel et déguster nos délicieux miels lors de l’APIWEEK !

Au programme Visite de la miellerie, découverte de la transformation du miel, dégustation de miels. .

ZI des Groges Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 71 96 45 lerucherdelasalamandre@gmail.com

English :

In autumn, the farmers in the Bienvenue à la ferme network are putting on a special program of events and games:

In Indre, 4 farms welcome you to share their passion and profession.

German :

Im Herbst stellen die Landwirte und Landwirtinnen des Netzwerks Bienvenue à la ferme ein Sonderprogramm mit neuen Animationen und Spielen auf die Beine:

Im Departement Indre heißen Sie 4 Bauernhöfe willkommen, die ihre Leidenschaft und ihren Beruf mit Ihnen teilen.

Italiano :

In autunno, gli agricoltori della rete Bienvenue à la ferme organizzano un programma speciale di eventi e giochi:

Nella regione dell’Indre, 4 fattorie vi accoglieranno per condividere la loro passione e il loro lavoro.

Espanol :

En otoño, los agricultores de la red Bienvenue à la ferme organizan un programa especial de actos y juegos:

En la región de Indre, 4 granjas le recibirán para compartir su pasión y su trabajo.

