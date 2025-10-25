Automne à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil

2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil Corrèze

Visite de la ferme, le samedi 25 octobre 2025 de 10h30 à 12H00
Sur réservation
Tarif: 9€/adulte 5€/enfant -5ans/gratuit
Les chiens sont interdits Réservation obligatoire   .

2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 84 83 

