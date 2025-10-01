Automne à la ferme Verger Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Cet automne, cueillez vos fruits chez le Verger Fourmond !

Venez à la rencontre de Frédéric, au Verger Fourmond, qui saura vous présenter toutes les qualités et saveurs de ses pommes ou poires.

Partez au verger sur 2 hectares pour cueillir les fruits à point ou profitez du libre service avec 10 variétés de pommes et 3 variétés de poires. Vous aurez le plaisir de rencontrer Frédéric au détour d’une allée. Il saura vous présenter toutes les qualités et saveurs de ses pommes ou poires et même vous les faire goûter.

Gratuit.

Du mercredi 1er au vencredi 31 octobre 2025, à Saint-Fort.

Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. .

Verger Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 72 10 61 fredericfourmond@wanadoo.fr

English :

This autumn, pick your own fruit at Verger Fourmond!

German :

Pflücken Sie diesen Herbst Ihre Früchte bei Le Verger Fourmond!

Italiano :

Quest’autunno, raccogliete la vostra frutta al Verger Fourmond!

Espanol :

Este otoño, recoja su propia fruta en Verger Fourmond

