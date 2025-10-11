Automne au restaurant Ciboure

Automne au restaurant Ciboure samedi 11 octobre 2025.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Du 11 au 18 octobre, de nombreux restaurants de la Côte Basque participent à l’opération « Le Printemps au Restaurant » en proposant des menus à prix fixes.

Profitez de cette occasion pour découvrir, ou redécouvrir les restaurants Arrantzaleak, Chez Jules, Arraina-la Table Marine et Café Garra. .

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

