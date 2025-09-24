Automne Baroque 2025 Bourges
Automne Baroque 2025 Bourges mercredi 24 septembre 2025.
Automne Baroque 2025
Bourges Cher
Début : 2025-09-24
fin : 2025-12-14
2025-09-24
L’Automne Baroque propose des animations pour cette fin d’année, n’attendez plus pour y assister !
Venez découvrir les différents spectacles qui sauront vous émerveiller ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88
English :
Automne Baroque is offering a number of events for the end of the year, so don’t wait any longer!
German :
Der Barockherbst bietet zum Jahresende einige Veranstaltungen an. Warten Sie nicht länger und seien Sie dabei!
Italiano :
L’Automne Baroque sta organizzando una serie di eventi per la fine dell’anno, quindi non aspettate oltre!
Espanol :
L’Automne Baroque organiza una serie de actos para fin de año, ¡no espere más!
