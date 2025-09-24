Automne Baroque 2025 Bourges

Automne Baroque 2025 Bourges mercredi 24 septembre 2025.

Automne Baroque 2025

Bourges Cher

Début : 2025-09-24

fin : 2025-12-14

2025-09-24

L’Automne Baroque propose des animations pour cette fin d’année, n’attendez plus pour y assister !

Venez découvrir les différents spectacles qui sauront vous émerveiller ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88

Automne Baroque is offering a number of events for the end of the year, so don’t wait any longer!

Der Barockherbst bietet zum Jahresende einige Veranstaltungen an. Warten Sie nicht länger und seien Sie dabei!

L’Automne Baroque sta organizzando una serie di eventi per la fine dell’anno, quindi non aspettate oltre!

L’Automne Baroque organiza una serie de actos para fin de año, ¡no espere más!

