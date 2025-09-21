Automne chill et cocooning au Vélo Bleu Rue des Pins Bleus Labenne
Automne chill et cocooning au Vélo Bleu Rue des Pins Bleus Labenne dimanche 21 septembre 2025.
Automne chill et cocooning au Vélo Bleu
Rue des Pins Bleus Camping Les Pins Bleus Labenne Landes
Au vélo bleu des stands créateurs, des consultations voyance, des ateliers tattoo flash,
un concert…
Le Vélo bleu organise un dimanche automne chill et cocooning le 21 septembre.
Rendez-vous de 10h à 19h pour
des stands créateurs,
des consultations voyance,
des ateliers tattoo flash,
un concert…
Brunch de 11h30 à 14h00.
Ateliers sur inscription au 0771818080 ou directement sur place .
Rue des Pins Bleus Camping Les Pins Bleus Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 81 80 80 Velobleu.labenne@gmail.com
English : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu
At Le vélo bleu: designer stalls, fortune-telling consultations, flash tattoo workshops,
a concert…
German : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu
Au vélo bleu: Designer-Stände, Wahrsager-Beratungen, Flash-Tattoo-Workshops,
ein Konzert.
Italiano :
A Le vélo bleu: bancarelle di designer, consulti di cartomanzia, workshop di flash tattoo,
un concerto…
Espanol : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu
En Le vélo bleu: puestos de diseñadores, consultas de adivinación, talleres de tatuajes flash,
un concierto…
