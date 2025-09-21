Automne chill et cocooning au Vélo Bleu Rue des Pins Bleus Labenne

Rue des Pins Bleus Camping Les Pins Bleus Labenne Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Au vélo bleu des stands créateurs, des consultations voyance, des ateliers tattoo flash,

un concert…

Le Vélo bleu organise un dimanche automne chill et cocooning le 21 septembre.

Rendez-vous de 10h à 19h pour

des stands créateurs,

des consultations voyance,

des ateliers tattoo flash,

un concert…

Brunch de 11h30 à 14h00.

Ateliers sur inscription au 0771818080 ou directement sur place .

Rue des Pins Bleus Camping Les Pins Bleus Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 81 80 80 Velobleu.labenne@gmail.com

English : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu

At Le vélo bleu: designer stalls, fortune-telling consultations, flash tattoo workshops,

a concert…

German : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu

Au vélo bleu: Designer-Stände, Wahrsager-Beratungen, Flash-Tattoo-Workshops,

ein Konzert.

Italiano :

A Le vélo bleu: bancarelle di designer, consulti di cartomanzia, workshop di flash tattoo,

un concerto…

Espanol : Automne chill et cocooning au Vélo Bleu

En Le vélo bleu: puestos de diseñadores, consultas de adivinación, talleres de tatuajes flash,

un concierto…

