Automne de la science à la BHVP : Le secteur noir de l’Univers Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Automne de la science à la BHVP : Le secteur noir de l’Univers Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris jeudi 9 octobre 2025.

Plus de 95 % du contenu

de l’Univers est noir ou inconnu. Nous avons découvert depuis plusieurs

dizaines d’années que 25 % de ce contenu est fait de matière noire exotique, de

particules n’appartenant pas au modèle standard. Cette matière n’est détectée

que par son action gravitationnelle, stabilisant les galaxies et les amas de

galaxies. De plus depuis vingt-cinq ans, nous savons que l’expansion de

l’Univers est accélérée, à cause de l’énergie noire qui en représente 70 %.

Nous passerons en revue les candidats possibles pour ces particules exotiques,

et même les théories de gravité modifiée. L’énergie noire pourrait n’être

qu’une constante cosmologique, mais aussi un cinquième élément ou quintessence,

évoluant de façon dynamique avec le temps. Le satellite Euclid, lancé en

juillet 2023 par l’Agence spatiale européenne, va observer une grande partie du

ciel, et identifier plus de dix milliards de galaxies à différentes époques. Il

va utiliser plusieurs outils comme les lentilles gravitationnelles, les

oscillations acoustiques baryoniques, le taux de croissance des structures, des

amas de galaxies, et de leurs distorsions d’espace, et ainsi lever le voile sur

le secteur noir de l’Univers.

Astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, membre de

l’Académie des sciences, Françoise Combes a été directrice adjointe du

Laboratoire de physique de l’École normale supérieure (ENS) de 1985 à 1989.

Elle a été présidente de la Société française d’astronomie et d’astrophysique

(2002-2004) et a dirigé le Programme national galaxies du CNRS (2001-2008).

Elle est éditrice de la revue européenne Astronomy & Astrophysics,

depuis 2003.

Ses activités de recherche sont consacrées à la formation et à

l’évolution des galaxies, dans un contexte cosmologique. Par ses simulations

numériques, elle a été la première à découvrir le mécanisme permettant de

former des bulbes dans les galaxies spirales, par des résonances verticales des

barres stellaires. Elle a également été pionnière dans les absorptions

moléculaires devant des quasars éloignés, conduisant à des contraintes sur la

variation des constantes fondamentales.

Elle a reçu la médaille d’or 2020

du CNRS ainsi que le prix international Pour les Femmes et la Science L’Oréal-UNESCO

2021. Elle a été professeure au Collège de France sur la chaire statutaire

Galaxies et cosmologie de 2014 à 2025.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris-bhvp-16 +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/