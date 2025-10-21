Automne de la science : Expériences immersives Bibliothèque des Batignolles Paris

Plongez virtuellement dans l’espace et dans le temps grâce à nos casque de réalité augmentée et découvrez 4 courts-métrages sur le thème de l’espace.

Venez tester nos casques de réalité virtuelle – Pour un public à partir de 13 ans

Le jeudi 23 octobre 2025

de 15h30 à 17h30

Le mardi 21 octobre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

début : 2025-10-21T18:30:00+02:00

fin : 2025-10-23T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-21T15:30:00+02:00_2025-10-21T17:30:00+02:00;2025-10-23T15:30:00+02:00_2025-10-23T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr