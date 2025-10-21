Automne de la science : Expériences immersives Bibliothèque des Batignolles Paris
Automne de la science : Expériences immersives Bibliothèque des Batignolles Paris mardi 21 octobre 2025.
Plongez virtuellement dans l’espace et dans le temps grâce à nos casque de réalité augmentée et découvrez 4 courts-métrages sur le thème de l’espace.
Venez tester nos casques de réalité virtuelle – Pour un public à partir de 13 ans
Le jeudi 23 octobre 2025
de 15h30 à 17h30
Le mardi 21 octobre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit
sur inscription auprès des bibliothécaires
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr