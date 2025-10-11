Automne des Marmots Maison de l’Enfance Mauron

Maison de l’Enfance 6 Rue Abbé Chesnais Mauron Morbihan

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

La Maison de l’Enfance anime une journée d’ateliers et de spectacle dans le cadre de « l’Automne des Marmots ». C’est l’occasion de se retrouver, d’échanger en famille et de passer un beau moment ensemble !

– Jeux sportifs et Quizz Santé

– Expression corporelle

– Yoga du rire

– Histoires animées

– Ateliers Bois

-> Le manège Cabaret « Cyclette », créativité manuelle et Espace Jeux libres Petite Enfance, tout en accès libre.

Pique nique possible sur place, Food truck Croq’ Craq & Crêpes

Pour chaque activité, les enfants devront être accompagnés par un adulte référent (parent, grand-parent, assistant maternel, etc.) .

Maison de l’Enfance 6 Rue Abbé Chesnais Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 99 44

