Automne des Marmots Maison de l’Enfance Mauron samedi 11 octobre 2025.
Maison de l’Enfance 6 Rue Abbé Chesnais Mauron Morbihan
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
La Maison de l’Enfance anime une journée d’ateliers et de spectacle dans le cadre de « l’Automne des Marmots ». C’est l’occasion de se retrouver, d’échanger en famille et de passer un beau moment ensemble !
– Jeux sportifs et Quizz Santé
– Expression corporelle
– Yoga du rire
– Histoires animées
– Ateliers Bois
-> Le manège Cabaret « Cyclette », créativité manuelle et Espace Jeux libres Petite Enfance, tout en accès libre.
Pique nique possible sur place, Food truck Croq’ Craq & Crêpes
Pour chaque activité, les enfants devront être accompagnés par un adulte référent (parent, grand-parent, assistant maternel, etc.) .
Maison de l’Enfance 6 Rue Abbé Chesnais Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 99 44
