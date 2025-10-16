Automne des poètes : Chantal Zingarelli au Courlis Salle des Fêtes Decize Decize

Automne des poètes : Chantal Zingarelli au Courlis Salle des Fêtes Decize Decize jeudi 16 octobre 2025.

Automne des poètes : Chantal Zingarelli au Courlis Jeudi 16 octobre, 20h00 Salle des Fêtes Decize Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T23:00:00

Fin : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T23:00:00

Automne des poètes : Chantal Zingarelli au Courlis

Salle des Fêtes Decize théodore gérard decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Automne des poètes : Chantal Zingarelli au Courlis