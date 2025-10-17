Automne des poètes espace denfert rochereau Decize
Automne des poètes espace denfert rochereau Decize vendredi 17 octobre 2025.
Automne des poètes Vendredi 17 octobre, 18h30 espace denfert rochereau Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T23:00:00
Fin : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T23:00:00
Automne des poètes
espace denfert rochereau denfert rochereau decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Automne des poètes