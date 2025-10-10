Automne en Librairies avec Diglee à la bibliothèque des Cinq-Avenues Bibliothèque des Cinq-Avenues Marseille 4e Arrondissement

Automne en Librairies avec Diglee à la bibliothèque des Cinq-Avenues

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Bibliothèque des Cinq-Avenues 5 impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Dans le cadre d’automne en librairies, rencontre et dédicaces à la Bibliothèque des Cinq-Avenues avec l’autrice Diglee autour de son dernier livre jeunesse, Les ami.e.s, c’est la vie! (éd. la ville brûle, 2025). En partenariat avec la librairie Nozika.

Maureen Wingrove, alias Diglee, est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française.



Féministe, passionnée de poésie et de littérature, elle a publié aux éditions la ville brûle Ressac (2021), Je serai le feu (2021), Tu n’es pas obligée (textes d’Ovidie, 2022), Atteindre l’aube (2023), Laura, Lizzie et les hommes-gobelins (poème de Christina Rossetti, traduit par Clémentine Beauvais) et Lady Papa (textes d’Émilie Chazerand, 2024).







Les ami.es c’est la vie!. Les amitiés sont souvent les grandes perdantes au jeu des sentiments. On en fait rarement l’éloge. Nous n’apprenons pas à faire des déclarations d’amitié, comme nous pouvons le faire en amour. Passé l’adolescence, l’âge adulte va souvent de pair avec l’idée de se projeter dans la construction d’une famille et l’entretien de son couple. Et même si on s’imagine parfois vivre entouré·e de ses ami·es, on sait au fond que ce n’est pas la voie préférée par la société, celle qu’on nous demande d’emprunter.



L’amitié est pourtant une bien belle affaire, que l’on ne devrait jamais faire passer au second plan. Ce livre permet d’en prendre conscience sans tarder. .

Bibliothèque des Cinq-Avenues 5 impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 80 46 38 librairienozika@gmail.com

English :

As part of the Autumn in Bookshops program, meet and sign author Diglee at the Bibliothèque des Cinq-Avenues, to discuss her latest children?s book, Les ami.e.s, c?est la vie! (ed. la ville brûle, 2025). In partnership with the Nozika bookshop.

German :

Im Rahmen des Herbstes in Buchhandlungen findet in der Bibliothèque des Cinq-Avenues ein Treffen und eine Signierstunde mit der Autorin Diglee statt, bei der sie ihr neuestes Jugendbuch Les amis.e.s, c’est la vie! (éd. la ville brûle, 2025). In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Nozika.

Italiano :

Nell’ambito del programma Autunno in libreria, incontro e firma presso la Bibliothèque des Cinq-Avenues con l’autrice Diglee per parlare del suo ultimo libro per bambini Les ami.e.s, c’est la vie! (pubblicato da la ville brûle, 2025). In collaborazione con la libreria Nozika.

Espanol :

¡En el marco del programa Otoño en las librerías, encuentro y firma de ejemplares en la Bibliothèque des Cinq-Avenues con la autora Diglee para hablar de su último libro infantil, Les ami.e.s, c?est la vie! (publicado por la ville brûle, 2025). En colaboración con la librería Nozika.

