Automne en Librairies avec Diglee au Méjan Place Nina Berberova Arles

Automne en Librairies avec Diglee au Méjan

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 18h30. Place Nina Berberova Le Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Dans le cadre d’Automne en Librairies, rencontre et dédicaces à la chapelle Le Méjan d’Arles avec l’autrice Diglee autour de son dernier livre jeunesse, Les ami.e.s, c’est la vie! (éd. la ville brûle, 2025). En partenariat avec la librairie Actes Sud.

Maureen Wingrove, alias Diglee, est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française.



Féministe, passionnée de poésie et de littérature, elle a publié aux éditions la ville brûle Ressac (2021), Je serai le feu (2021), Tu n’es pas obligée (textes d’Ovidie, 2022), Atteindre l’aube (2023), Laura, Lizzie et les hommes-gobelins (poème de Christina Rossetti, traduit par Clémentine Beauvais) et Lady Papa (textes d’Émilie Chazerand, 2024).







Les ami.es c’est la vie! : Les amitiés sont souvent les grandes perdantes au jeu des sentiments. On en fait rarement l’éloge. Nous n’apprenons pas à faire des déclarations d’amitié, comme nous pouvons le faire en amour. Passé l’adolescence, l’âge adulte va souvent de pair avec l’idée de se projeter dans la construction d’une famille et l’entretien de son couple. Et même si on s’imagine parfois vivre entouré·e de ses ami·es, on sait au fond que ce n’est pas la voie préférée par la société, celle qu’on nous demande d’emprunter.



L’amitié est pourtant une bien belle affaire, que l’on ne devrait jamais faire passer au second plan. Ce livre permet d’en prendre conscience sans tarder. .

Place Nina Berberova Le Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 77 librairie.mejan@actes-sud.fr

English :

As part of Automne en Librairies, meet and sign author Diglee at the Chapelle Le Méjan in Arles, France, to discuss her latest children’s book, Les ami.e.s, c’est la vie! (ed. la ville brûle, 2025). In partnership with the Actes Sud bookshop.

German :

Im Rahmen des Automne en Librairies findet in der Kapelle Le Méjan in Arles ein Treffen und eine Signierstunde mit der Autorin Diglee statt, die ihr neuestes Jugendbuch Les ami.e.s, c’est la vie! (éd. la ville brûle, 2025) vorstellt. In Partnerschaft mit der Buchhandlung Actes Sud.

Italiano :

Nell’ambito del festival Automne en Librairies, incontro e firma del libro presso la Chapelle Le Méjan di Arles con l’autrice Diglee per parlare del suo ultimo libro per bambini Les ami.e.s, c’est la vie! (ed. la ville brûle, 2025). In collaborazione con la libreria Actes Sud.

Espanol :

En el marco del festival Automne en Librairies, encuentro y firma de libros en la Chapelle Le Méjan de Arles con la autora Diglee para hablar de su último libro infantil, Les ami.e.s, c’est la vie! (ed. la ville brûle, 2025). En colaboración con la librería Actes Sud.

