Automne en librairies avec Laurine Roux à la librairie Les Sauvages Librairie Les Sauvages Marseille 4e Arrondissement

Automne en librairies avec Laurine Roux à la librairie Les Sauvages Librairie Les Sauvages Marseille 4e Arrondissement jeudi 9 octobre 2025.

Automne en librairies avec Laurine Roux à la librairie Les Sauvages

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h. Librairie Les Sauvages 27 Bd Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre d’Automne en librairies, organisé par l’association Libraires du Sud, rencontre et dédicaces à la librairie Les Sauvages de Marseille avec l’autrice Laurine Roux autour de son dernier roman, Trois fois la colère (éd. du Sonneur, 2025).

Laurine Roux vit dans un hameau des Hautes-Alpes où, dit-elle, elle aime s’amuser avec les mots, mais aussi dans son jardin. D’abord connue pour ses nouvelles et sa poésie publiées dans des revues collectives, elle a reçu en 2018 le prix Révélation de la SGDL pour son premier roman Une immense sensation de calme. Son deuxième livre, Le Sanctuaire, a été couronné du Grand Prix de l’Imaginaire en 2021.







Trois fois colère. Le temps des croisades. D’un coup d’épée, une jeune fille tue son grand-père, dit Hugon le Terrible. Ce geste prend racine plusieurs générations en arrière, aux confins des Alpes, où jadis sont nés des triplés affublés d’une mystérieuse tache au cou. Aucun des enfants séparés au berceau ne saura rien des deux autres, jusqu’à ce que le destin les entraîne tous dans une formidable épopée mêlant rébellion, vengeance et soif de justice.



Dans Trois fois la colère, Laurine Roux s’empare des grandes questions qui taraudent notre modernité la domination masculine, l’emprise du passé, les identités à inventer, la réparation des victimes. Le tout campé dans une nature souveraine, symbole de l’amour et de l’espoir. .

Librairie Les Sauvages 27 Bd Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 55 80 21 18

English :

As part of Automne en librairies, organized by the Libraires du Sud association, a meeting and book signing at Marseille’s Les Sauvages bookshop with author Laurine Roux, to discuss her latest novel, Trois fois la colère (ed. du Sonneur, 2025).

German :

Im Rahmen des von der Vereinigung Libraires du Sud organisierten Herbstes in Buchhandlungen, Treffen und Signierstunde in der Buchhandlung Les Sauvages in Marseille mit der Autorin Laurine Roux zu ihrem neuesten Roman Trois fois la colère (Éd. du Sonneur, 2025).

Italiano :

Nell’ambito di Automne en librairies, organizzato dall’associazione Libraires du Sud, incontro e firma del libro presso la libreria Les Sauvages di Marsiglia con la scrittrice Laurine Roux per parlare del suo ultimo romanzo, Trois fois la colère (edito da Sonneur, 2025).

Espanol :

En el marco del Automne en librairies, organizado por la asociación Libraires du Sud, encuentro y firma de libros en la librería Les Sauvages de Marsella con la escritora Laurine Roux para hablar de su última novela, Trois fois la colère (publicada por Sonneur, 2025).

L’événement Automne en librairies avec Laurine Roux à la librairie Les Sauvages Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille