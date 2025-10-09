Automne en Librairies avec Ramsès Kefi à la librairie L’Attrape-Mots Librairie L’Attrape-Mots Marseille 6e Arrondissement

Dans le cadre d’automne en librairies, organisé par Libraires du Sud, rencontre et dédicaces à la librairie L’Attrape-Mots avec l’auteur Ramsès Kefi autour de son premier roman, Quatre jours sans ma mère (éd. Philippe Rey, 2025).

Après des études d’histoire et une parenthèse dans la restauration, Ramsès Kefi aborde le journalisme par hasard, en envoyant un texte sur le café à diverses rédactions. Le Bondyblog le publie et Rue89, dans la foulée, lui propose un stage. Il y restera cinq ans, à un poste de reporter polyvalent. En 2016, il rejoint le service Société de Libération, où il se spécialise dans les périphéries. En 2022, il part pour la revue XXI avec qui il publie À la base, c’était lui le gentil, un livre sur les rixes adolescentes. Quatre jours sans ma mère est son premier roman.







Quatre jours sans ma mère. Dans ce premier roman plein de verve et de sensibilité, Ramsès Kefi compose une fresque intime et sociale, où le quartier ouvrier de la Caverne est à lui seul un personnage, avec ses habitants pudiques, son PMU d’antan, ses reproductions de bisons sur les murs… Ce texte est un chant d’amour aux mères qui portent le poids de leur famille, sans bruit et sans reconnaissance, aux hommes fragiles, impétueux mais débordant de tendresse, à ceux qui ont le courage d’aller chercher dans le passé les remèdes aux maux du présent. .

As part of Autumn in Bookshops, organized by Libraires du Sud, a meeting and book signing at the L?Attrape-Mots bookshop with author Ramsès Kefi to discuss his first novel, Quatre jours sans ma mère (published by Philippe Rey, 2025).

Im Rahmen des von Libraires du Sud organisierten Herbstes in Buchhandlungen findet in der Buchhandlung L?Attrape-Mots ein Treffen und eine Signierstunde mit dem Autor Ramsès Kefi statt, der seinen ersten Roman Quatre jours sans ma mère (Verlag Philippe Rey, 2025) vorstellt.

Nell’ambito di Autunno in libreria, organizzato da Libraires du Sud, incontro e firma presso la libreria L’Attrape-Mots con l’autore Ramsès Kefi per parlare del suo primo romanzo, Quatre jours sans ma mère (pubblicato da Philippe Rey, 2025).

En el marco del Otoño en las librerías, organizado por Libraires du Sud, encuentro y sesión de firmas en la librería L’Attrape-Mots con el escritor Ramsès Kefi para hablar de su primera novela, Quatre jours sans ma mère (publicada por Philippe Rey, 2025).

