Automne en librairies avec Rébecca Chaillon à la librairie de la Friche Librairie de La Friche Marseille 3e Arrondissement

Automne en librairies avec Rébecca Chaillon à la librairie de la Friche Librairie de La Friche Marseille 3e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Automne en librairies avec Rébecca Chaillon à la librairie de la Friche

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h30. Librairie de La Friche 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Rencontre, lecture et dédicaces à la Librairie de La Friche de Marseille avec l’autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne Rébecca Chaillon autour de son livre Boudin Biguine Best of Banane, publié aux éditions de l’Arche (2023).

Dans le cadre d’Automne en Librairies, Rencontre, lecture et dédicaces à la Librairie de La Friche de Marseille avec l’autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne Rébecca Chaillon autour de son livre Boudin Biguine Best of Banane , publié aux éditions de l’Arche (2023). Médiation par Aphélandra Siassia.





Rébecca Chaillon est autrice, metteuse en scène, performeuse, comédienne. Née en 1985 à Montreuil, elle est une voix majeure du renouveau de l’écriture performative. Avec la compagnie Entrées de jeu elle fait du débat théâtral dans les collèges, s’engage au sein du mouvement d’éducation populaire CEMEA. Dès 2006, elle fonde sa compagnie Dans Le Ventre.



À L’Arche, elle a participé au recueil Décolonisons les arts ! et aux Lettres aux jeunes poétesses. Elle fait également partie du collectif RER Q. Elle est la voix de Baise-moi de Virginie Despentes et de La Couleur pourpre d’Alice Walker en audio livre.







Boudin Biguine Best of Banane part de l’urgence de dire ce qui dérange, ce qui ronge, ce qui démange. Sirène, chatte ou footballeuse, Rébecca Chaillon se définit comme une chimère exilée qui bégaye son identité , et raconte ses rixes amoureuses, militantes et alimentaires. Comment se construisent nos désirs sous les injonctions ? Comment se réapproprier nos corps, reconstruire nos héritages détruits ?

Dans ce texte flamboyant où la poésie rencontre l’insomnie, Rébecca Chaillon régurgite la culture dominante, recrache le racisme, scalpe le patriarcat, conjure les sexualités hétéronormées. Une explosion vorace et sensuelle, où jaillit le sang sous la lame de la bouchère, pour libérer les corps et les imaginaires.

Avec une adaptation en créole de Simone Lagrand. .

Librairie de La Friche 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95 librairie@lafriche.org

English :

Meet, read and sign at La Friche bookshop in Marseille with author, director, performer and come?dienne Rébecca Chaillon around her book Boudin Biguine Best of Banane, published by Editions de l?Arche (2023).

German :

Treffen, Lesung und Signierstunde in der Librairie de La Friche in Marseille mit der Autorin, Regisseurin, Performerin und Komödiantin Rébecca Chaillon zu ihrem Buch Boudin Biguine Best of Banane, das im Verlag Editions de l’Arche (2023) erschienen ist.

Italiano :

Incontro, lettura e firma presso la libreria La Friche di Marsiglia con l’autrice, regista, performer e come?dienne Rébecca Chaillon sul suo libro Boudin Biguine Best of Banane, pubblicato da éditions de l’Arche (2023).

Espanol :

Encuentro, lectura y firma en la librería La Friche de Marsella con la autora, directora, performer y come?dienne Rébecca Chaillon a propósito de su libro Boudin Biguine Best of Banane, publicado por éditions de l’Arche (2023).

L’événement Automne en librairies avec Rébecca Chaillon à la librairie de la Friche Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille