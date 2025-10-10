Automne en librairies avec Régis Jauffret à la librairie Jeanne Laffitte Librairie Jeanne Laffitte Marseille 1er Arrondissement

Automne en librairies avec Régis Jauffret à la librairie Jeanne Laffitte

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h. Librairie Jeanne Laffitte 25, Cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 18:00:00

2025-10-10

Dans le cadre d’automne en librairies, organisé par Libraires du Sud, rencontre et dédicaces à la librairie Jeanne Laffitte avec l’auteur Régis Jauffret autour de son dernier livre, Maman (éd. Récamier, 2025).

Régis Jauffret est né à Marseille en 1955. Il fait ses débuts d’écrivain en 1985 avec Seule au milieu d’elle. Il connaît un grand succès en 1998 avec Histoire d’amour. En 2007, il publie Microfictions et remporte le prix Goncourt de la nouvelle. Lauréat du prix Décembre pour Univers, univers, puis du prix Femina pour Asiles de fous.







Maman. Ce roman raconte une histoire vraie. Il est né d’une révélation brutale qui a suivi le décès de Madeleine, la mère de l’auteur la découverte d’un document prouvant qu’elle l’avait trahi dès le début de son existence.



Qui était vraiment cette mère, au-delà du rôle qu’elle a tenu ? Que faire de Madeleine, maintenant qu’elle n’est plus ? Que faire de ses trahisons ?



Un livre semblait être la seule solution pour la sauver, la raconter, la comprendre et l’aimer malgré tout. Parler d’elle, pour Régis Jauffret, c’est plonger dans sa propre enfance, revisiter son passé, sans barrières, sans tabous. C’est, sans l’avoir prémédité, parler de lui-même. Car en explorant la figure maternelle, il découvre qu’elle est le personnage central de sa vie.



Pour la première fois, Régis Jauffret se livre tout entier, affrontant chaque vérité, aussi douloureuse soit-elle. Un roman à vif où, parfois, les mots blessent autant celui qui les écrit que celui qui les lit. .

Librairie Jeanne Laffitte 25, Cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 59 80 37 librairiemoderne@jeanne-laffitte.com

English :

As part of the Autumn in Bookshops program organized by Libraires du Sud, meet author Régis Jauffret at the Jeanne Laffitte bookshop for a book signing on his latest book, Maman (ed. Récamier, 2025).

German :

Im Rahmen des von Libraires du Sud organisierten Herbstes in Buchhandlungen, Treffen und Signierstunde in der Buchhandlung Jeanne Laffitte mit dem Autor Régis Jauffret zu seinem neuesten Buch, Maman (Éd. Récamier, 2025).

Italiano :

Nell’ambito del programma Autunno in libreria, organizzato da Libraires du Sud, incontro e firma del libro presso la libreria Jeanne Laffitte con l’autore Régis Jauffret per parlare del suo ultimo libro Maman (edito da Récamier, 2025).

Espanol :

Dentro del programa Otoño en las librerías, organizado por Libraires du Sud, encuentro y firma de libros en la librería Jeanne Laffitte con el escritor Régis Jauffret para hablar de su último libro, Maman (publicado por Récamier, 2025).

