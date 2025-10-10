Automne en librairies avec Séphora Pondi à la librairie Mima Librairie Mima Marseille 8e Arrondissement

Automne en librairies avec Séphora Pondi à la librairie Mima Librairie Mima Marseille 8e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Automne en librairies avec Séphora Pondi à la librairie Mima

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h30. Librairie Mima 52 Av. de la Madrague de Montredon Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Dans le cadre d’Automne en Librairies, organisé par l’association Libraires du Sud, rencontre et dédicaces à la librairie Mima avec l’autrice et comédienne Séphora Pondi autour de son tout premier roman, Avale (éd. Grasset, 2025).

Séphora Pondi est née en 1992 à Gennevilliers. Elle vit et travaille à Paris. Comédienne de formation, elle est diplômée de l’ERACM, école supérieure de théâtre. Depuis 2021, Séphora Pondi est pensionnaire de la Comédie-Française. Scénariste, son premier long- métrage (co-écrit avec Tara Lindström) est en cours de développement. Avale est son premier roman.







Avale. Juillet 2018, soir de la finale de la Coupe du Monde de football. Un jeune homme se cache dans les WC d’un centre commercial, les mains couvertes de sang. Il se fait appeler Tom. Ce fils unique de 29 ans, de son vrai nom Romain Marais, est étudiant en pharmacie et depuis l’enfance l’objet de brimades, de rejets et de frustrations qui l’ont mué en homme largué et érotomane, aux prises avec d’étranges désirs de dévoration.



Jeune actrice noire en pleine ascension, Lame se livre à des séances d’hypnose pour soigner un eczéma qui la ronge. Plongée dans un état second, elle revisite son enfance en banlieue, sa rencontre décisive avec son amie Génia, ses rêves de cinéma… et tente ainsi d’échapper à un sentiment de menace qui la hante.



L’un est un monstre en puissance ; l’autre une comédienne en devenir qui réalise que ce corps, qu’elle veut offrir et voir vibrer au contact du monde, lui échappe et la met en danger. Les deux trajectoires vont se juxtaposer jusqu’à leur collision… Avale est un livre de genre (à entendre dans sa polysémie), à l’écriture éclatante et sensuelle. Un premier roman qui ne laisse pas indemne, à l’image de son autrice dont le talent déjà connu sur scène s’exprime ici avec une force impressionnante. .

Librairie Mima 52 Av. de la Madrague de Montredon Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 19 54 92 contact@librairiemima.com

English :

As part of Automne en Librairies, organized by the Libraires du Sud association, meet author and actress Séphora Pondi at the Mima bookshop for a signing session on her first novel, Avale (published by Grasset, 2025).

German :

Im Rahmen des von der Vereinigung Libraires du Sud organisierten Herbstes in Buchhandlungen, Treffen und Signierstunde in der Buchhandlung Mima mit der Autorin und Schauspielerin Séphora Pondi zu ihrem allerersten Roman, Avale (Verlag Grasset, 2025).

Italiano :

Nell’ambito di Automne en Librairies, organizzato dall’associazione Libraires du Sud, incontro e firma del libro alla libreria Mima con l’autrice e attrice Séphora Pondi per parlare del suo primo romanzo, Avale (edito da Grasset, 2025).

Espanol :

En el marco del Automne en Librairies, organizado por la asociación Libraires du Sud, encuentro y firma de libros en la librería Mima con la escritora y actriz Séphora Pondi para hablar de su primera novela, Avale (publicada por Grasset, 2025).

L’événement Automne en librairies avec Séphora Pondi à la librairie Mima Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille