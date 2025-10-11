Automne en librairies avec Virginie Morgand à la librairie Le Poisson Lune Librairie le Poisson Lune Marseille 5e Arrondissement

Dans le cadre d’Automne en Librairie, organisé par l’association Libraires du sud, atelier/rencontre à la librairie Le Poisson Lune de Marseille avec l’autrice-illustratrice Virginie Morgand autour de son album jeunesse, Artistes! (éd. Dada, 2025).Enfants

Artistes!. Et si tous les enfants étaient, à leur façon, des artistes en herbe? Mettre les mains dans la peinture pour tracer des formes, ramasser des brindilles pour construire une cabane… c’est aussi cela la créativité !



L’album est un hommage à l’inventivité des enfants. Il repose sur une série de dix face-à- face entre des métiers artistiques (peintre, sculpteur, photographe, architecte, etc.) et des pratiques créatives associées aux plus jeunes. On y découvre les outils utilisés par les uns et les autres, mais on savoure surtout les parallèles entre le geste d’un enfant et la démarche d’un artiste professionnel. C’est la sculptrice qui s’attèle à modeler son sujet, tandis que les enfants façonnent la neige dans le parc. Ou le couturier retouchant la tenue sur son modèle, alors que l’enfant invente ses propres costumes !







Atelier En s’inspirant du livre Artistes !, les enfants sont invités à imaginer leur propre collection d’outils fétiches. À l’aide de gabarits, chacun composera l’inventaire de sa mallette et la décorera à son goût.



Un moment créatif et ludique pour inventer, assembler, colorier et repartir avec sa boîte à trésors graphiques !



Durée 1h30



S’adresse à un public de 5 à 7 ans .

Librairie le Poisson Lune 117 boulevard Baille Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 94 51 05 contact@le-poisson-lune.com

English :

As part of Automne en Librairie, organized by the Libraires du Sud association, workshop/meeting at Marseille?s Le Poisson Lune bookshop with author/illustrator Virginie Morgand, around her children?s album, Artistes! (ed. Dada, 2025).

German :

Im Rahmen des von der Vereinigung Libraires du sud organisierten Herbstes in der Buchhandlung Le Poisson Lune in Marseille findet ein Workshop/Treffen mit der Autorin und Illustratorin Virginie Morgand zu ihrem Jugendbuch Artistes! (Dada Verlag, 2025).

Italiano :

Nell’ambito di Automne en Librairie, organizzato dall’associazione Libraires du Sud, workshop/incontro alla libreria Le Poisson Lune di Marsiglia con l’autrice/illustratrice Virginie Morgand per parlare del suo album per bambini Artistes! (pubblicato da Dada, 2025).

Espanol :

¡En el marco del Automne en Librairie, organizado por la asociación Libraires du Sud, taller/encuentro en la librería Le Poisson Lune de Marsella con la autora/ilustradora Virginie Morgand para hablar de su álbum infantil Artistes! (publicado por Dada, 2025).

