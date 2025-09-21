Automne en Musique au Climont Spirituals et Gospel Urbeis
Automne en Musique au Climont Spirituals et Gospel Urbeis dimanche 21 septembre 2025.
Automne en Musique au Climont Spirituals et Gospel
6 Route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Spirituals et Gospel par le groupe ANANIAS
Le 1er Gospel chanté par le groupe alors formé de 4 étudiants en théologie a donné son nom au groupe: « Ananias, Ananias, tell me what kind of man Jesus is » (en référence à Actes 9). 0 .
6 Route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@ABC-Climont.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Automne en Musique au Climont Spirituals et Gospel Urbeis a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé