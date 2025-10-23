Automne en Scène Atelier création d’un nichoir Mimizan
Salle maurice martin Mimizan Landes
Fabrication d’un nichoir avec son petit oiseau grâce aux techniques de collage, de peinture, de travail de la laine cardée .
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans
Gratuit Taille du groupe 10 personnes max
Durée 1h30
Réservation https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
Salle maurice martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
