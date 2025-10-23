Automne en Scène Atelier création d’un nichoir Mimizan

Salle maurice martin Mimizan Landes

Fabrication d’un nichoir avec son petit oiseau grâce aux techniques de collage, de peinture, de travail de la laine cardée .

Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans

Gratuit Taille du groupe 10 personnes max

Durée 1h30

Réservation https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

Salle maurice martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

