Automne en Scène Atelier création Tableau sur la forêt Mimizan mardi 28 octobre 2025.
Salle maurice martin Mimizan Landes
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
2025-10-28
A l’occasion d’automne en scène, Création d’un tableau sur la forêt et ses animaux grâce aux techniques de collage, de découpage et de peinture pour les 6 / 10 ans. Atelier proposé par l’association Asem Art et Vie
Gratuit Taille du groupe 10 pers max
Durée 1h30
Inscription obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com .
