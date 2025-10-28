Automne en Scène Atelier création Tableau sur la forêt Mimizan

Salle maurice martin Mimizan Landes

A l’occasion d’automne en scène, Création d’un tableau sur la forêt et ses animaux grâce aux techniques de collage, de découpage et de peinture pour les 6 / 10 ans. Atelier proposé par l’association Asem Art et Vie

Gratuit Taille du groupe 10 pers max

Durée 1h30

Inscription obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com .

Salle maurice martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

