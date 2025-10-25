Automne en Scène Balade nature centrée autour de la loutre d’Europe Saint-Paul-en-Born

Port Saint-Paul-en-Born Landes

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Ecologie, habitat, répartition géographique, indices de reconnaissance, régime alimentaire …vous saurez tout de cet animal, discret, qui peuple nos contrées . L’animation se déroulera autour des zones humides de l’étang d’Aureilhan.

RV au port de St Paul en Born (au bout de la rue du Lac) Inscription obligatoire sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ –. Chaussures de marche et/ou bottes et vêtements de pluies en fonction de la météo. Possibilité d’amener des jumelles pour l’observation 5 à 25 pers .

Port Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Automne en Scène Balade nature centrée autour de la loutre d’Europe Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Mimizan